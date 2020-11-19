سكرتير جورجيا لـCNN: إعادة فرز الأصوات بالولاية لن يغير نتيجة فوز بايدن

كتب أحمد عرفة

قال سكرتير ولاية جورجيا الجمهورى لقناة سى إن إن الأمريكية: "لا أعتقد أن إعادة فرز الأصوات ستغير النتيجة وهي فوز بايدن بالولاية"، وفقا لمصادر إعلامية. وقبلها قال مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا، إنه تم تضليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ادعاءات بوقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، قال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، إن مسؤولي الانتخابات في الولاية، بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر، بحلول نهاية اليوم الأربعاء .

وقال جابرييل ستيرلينج، المدير التنفيذى لنظام التصويت في جورجيا في اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.