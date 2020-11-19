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سقوط أمطار على عدد من المدن والقرى ومحافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:50 م
سقوط أمطار على عدد من المدن والقرى ومحافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ أمطار -أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تعرضت المدن الواقعة شمال محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لهطول أمطار متوسطة على مدن البرلس وبلطيم، إضافة لهطول أمطار على دسوق ومطوبس وفوه وكفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار من الشوارع، لتيسير حركة سير المواطنين فى الشوارع.

 

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

 

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط فى حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والرى والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

 

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