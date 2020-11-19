سد العجز وتشكيل لجنة لحل المشكلات.. أولويات وكيل تعليم أسيوط الجديد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه مهتم جدا بالمتابعة والتوجيه مع التركيز على ألا يكون هذا الامر مجرد عمل وخطوط سير روتينية حيث ستتم متابعة الموجهين أنفسهم من خلال لجان المتابعة على أن يتم تسليم تقارير يومية وشهرية، بنتائج الزيارة وما تم رصده من ايجابيات وسلبيات.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يشرع فى تشكيل لجنة على غرار حل المشكلات، واللقاء الجماهيرية بدلا من تصديرها للمحافظة وتكون هذه اللقاءات عبارة عن لقاءات نصف شهرية تتم كل مرة فى ادارة مختلفة بحضور قيادات الإدارة التعليمية التى يعقد فيها اللقاء ويتناول مشكلات الطلاب واولياء الامور والمدرسين، والمشكلات التى يصعب حلها يتم رفعها إلى لجان اعلى من قيادات المديرية وموجهين العموم وهذه اللقاءات ستخفف من كاهل المشكلات التى تصدر للسيد المحافظ ثم تعود الينا مرة أخرى

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم التركيز بشكل كبير على الأنشطة بأنواعها المختلفة ومراحلها لأن النشاط يساعد على جذب الطلاب للمدرسة مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن هناك منظومة متابعة بالمديرية وهو الأتوبيس الطائر الذى يوجد به جميع المراحل وجميع التخصصات من السادة الموجهين بقيادة مدير عام التعليم الفنى كرئيس لجنة ومدير ادارة المتابعة الميدانية ويطوف جميع الادارات التعليمية ويركز ضمن اولوياته على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعالجة أي خلل فى هذه المنظومة بمجرد اكتشافها أو الإبلاغ عنها.