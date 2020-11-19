اليوم السابع
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زعيم قوات تيجراى بإثيوبيا يؤكد سيطرة الإقليم على بلدة إكسوم

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:38 ص
زعيم قوات تيجراى بإثيوبيا يؤكد سيطرة الإقليم على بلدة إكسوم إثيوبيا - أرشيفية
رويترز

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قال زعيم قوات المتمردين في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا اليوم الخميس إن بلدة أكسوم ما زالت تحت سيطرة قواته لكن بلدة شاير سقطت في يد القوات الاتحادية التي تسعى للسيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم.
 
وقال دبرصيون جبراميكائيل الذي يرأس الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في رسالة نصية لرويترز "شاير سقطت قبل ثلاثة أيام لكن أكسوم معنا. تم إرسال جيش للسيطرة على أكسوم لكن القتال دائر".
 
ولم يرد رئيس لجنة الطوارئ الحكومية المكلفة بالتعامل مع الوضع في تيجراي على اتصالات من رويترز طلبا للتعليق.

تيجراى

إثيوبيا

بلدة إكسوم

إقليم تيجراى

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