رئيس مدينة سفاجا تتفقد منطقة سفاجا البلد لمعاينة المنازل المهجورة.. صور

وأمرت رئيس مدينة مرسي علم تشكيل لجنة فنية بكل منطقة لمعاينة التخطيط المرورى والتنسيق الحضارى وازدحام الطرق وكثافة السكان بكل حى مع مرعاة الأثر الجمالى بكل حى حسب طبيعة كل مكان وعلى أساس ذلك سيتم وضع ضوابط جديدة للبناء بكل منطقة.

وأشارت رئيس المدينة إلي أن كل منطقة بمدينة سفاجا لها ملامح ونسق معين ما يستوجب تعديلات خاصة بكل منطقة، بالتزامن مع تعديل الشوارع وتطويرها لتستوعب الكثافات المرورية، وليس من الطبيعى أن يتم تطوير الشوارع وبقاء البناء كما هو، خاصة أن قانون البناء ينص على أن يكون الارتفاع للعقارات مرة ونصف عرض الشارع مما يسبب خلل في بعض المناطق.