رئيس مدينة القرنة بالأقصر : رفع 270 طن نواتج الترع والمخلفات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه نجح رجال المدينة خلال أسبوع فى خدمة المواطنين ومواصلة تلقى طلبات تقنين الأراضى أملاك الدولة الزراعية، حيث تم تحرير 23 عقد تقنين لصالح المواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبعد إنتهاء كافة العقبات ومراعاة البعد الإجتماعى والحالة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه شمل حصاد مركز ومدينة القرنة خلال أسبوع تواصل العمل على قدم وساق فى إزدواج الطريق الواصل بين الطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي، حيث تم الإنتهاء من أعمال تربة الأساس الزلطية للطريق لتقديم أفضل خدمات للمواطنين والسائقين على الطريق الواصل بين الطريق الزراعي والصحراوي الغربي "قنا ـ الاقصر"، وذلك بإشراف حجازي النحاس نائب رئيس المدينة، والمهندس اسعد مصطفي بمديرية الطرق بمحافظة الأقصر، حيث تمت توسعة الطريق بمعاونة المواطنين ويقوم بالرصف الشركة الوطنية بالقوات.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، على أنه تم خلال الأعمال اليومية خلال الأسبوع الماضى العمل بكل جدية فى مشروعات تنظيف ورفع نواتج ومخلفات الترع والمصارف بقرى ونجوع المدينة، حيث أسفرت تلك الأعمال عن رفع 270 طن من نواتج تطهير الترع والمخلفات، وجارى إستكمال تلك الأعمال على مدار الساعة.



رفع 270 طن من نواتج تطهير الترع والمخلفات بالقرنة