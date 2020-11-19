المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا معامل برنامج المعلم الخاص، وذلك بكلية التربية للطفولة المبكرة والتي تم إنشائها بالجامعة؛ لتدريب وتأهيل طالبات برنامج المعلم الخاص للتعامل الأمثل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، للوصول إلى مساعدتهم في تخطي إعاقتهم، بالإضافة إلى افتتاحه لوحدة إرشاد الطفولة التابعة لقسم العلوم النفسية.

رافق رئيس الجامعة خلال افتتاحه وتفقده للمعامل، الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور نبيل الجباس، مدير برنامج المعلم الخاص، والدكتورة سلوى عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة وفاء رشاد رئيس قسم العلوم النفسية ومديرة وحدة إرشاد الطفولة بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس المختصين بالتدريب في تلك المعامل.

وتفقد رئيس الجامعة معامل برنامج المعلم الخاص، والتي تضم 6 معامل ويتبعها أربعة قاعات تدريسية، وتشمل : معملان للتكامل الحسي، والذي يحتوي على أجهزة تعمل على تحسين الإعاقة البصرية بمختلف درجاتها بالشكل الذي يسمح لهم بالتعايش، هذا إضافة إلى قاعة العلاج الوظيفي، وقاعة القياس السمعي، وقاعة للمكفوفين، وغرفة مصادر التعليم، حيث تحتوي تلك المعامل على أجهزة قياس سمعية، وأجهزة للتكامل الحسي، وأجهزة توازن، وسبورات ذكية، وآلات متخصصة للكتابة بطريقة "بريل"، والعديد من الأجهزة التي يقوم بالتدريب عليها أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكلية؛ من أجل تدريب وتأهيل الطالبات للتعامل مع مختلف فئات الإعاقات لدى الأطفال، ومن ثمَ تأهيلهم للعمل والتدريب في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، وروضات الطفل.



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة



رئيس جامعة المنيا يفتتح معامل برنامج المعلم الخاص ووحدة إرشاد الطفولة