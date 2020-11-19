خطف حقيبة مراسل "اليوم السابع" بالأقصر عبر لصوص الدراجات البخارية.. فيديو

البداية كانت بمرور الزميل "أحمد مرعى" مراسل جريدة اليوم السابع بمحافظة الأقصر، فى تقاطع شارع عبد الحميد العمدة أمام المستشفى الدولى، ظهر شابين على دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أحدهم يرتدى جلباب وملثم بعمامة على الرأس والثانى يرتدى جينز وبلوفر، وقاما بخطف حقيبة المراسل الصحفى فى قلب مدينة الأقصر قبل دخوله لمنطقة شارع الطيب وشارع المرورة والتكوين المهنى أكبر كتلة سكنية وتجارية بالمدينة، وفرا هاربين من المنطقة.

وعلى الفور تم إبلاغ رجال مباحث بندر شرطة الأقصر بقيادة الرائد أحمد جادو رئيس مباحث القسم، وتم تحريك دورية أمنية بالمنطقة لمعرفة موقع الحادث وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، حيث أن الحقيبة كان بداخلها هاتف محمول ومتعلقات شخصية تشمل "بطاقة شخصية وكارنيهات المراسل وكارنية نقابة الصحفيين" وأدوات صحفية ومبلغ 3160 جنية.

وبفحص الكاميرات فى اليوم التالى بمعرفة وحضور النقيب محمد عبد الفتاح معاون مباحث القسم ظهر المتهمان على دراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية وأحدهم يرتدى جلباب وملثم بعمامة على الرأس والثانى يرتدى جينز وبلوفر، وجارى فحص باقى كاميرات المنطقة لتحديد ملامح المتهمان المتخصصان فى تلك السرقات منذ أسابيع بالشوارع السكنية والمحلات المجاورة بالمنطقة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولى النيابة العامة التحقيق.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحرير عدد كبير من محاضر سرقة وخطف حقائب لعدد من السيدات والرجال والشباب بتلك المنطقة فى شارع التليفزيون الرئيسيى وشارع المدينة المنورة والشوارع المتفرعة منها خلال الأسبوعين الماضيين، وظهر المتهمان مع مجموعة لصوص آخرين فى عشرات التسجيلات فى كاميرات المراقبة بالمحلات فى تلك المناطق، ولم يتم التوصل لهويتهم حتى الآن من قبل رجال المباحث.