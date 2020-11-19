حماية الطفل: توفير مترجم إشارة لطلاب بكلية التربية النوعية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

عقدت إدارة المرأة والطفل بمحافظة المنيا، اجتماعها الشهرى للجنة الفرعية لحماية الطفل لمناقشة بعض البلاغات الواردة من خط نجدة الطفل16000، برئاسة العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، و بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، وفاطمة الزهراء مدير إدارة الأمومة والطفولة بمجلس مدينة المنيا.

وعرضت خلال الاجتماع بعض حالات الأطفال التى تحتاج إلى مساعدات" طبية _ مالية" ، ومن جانب آخر تم التنسيق لتفعيل كارنية الشئون الاجتماعية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، تم التنسيق مع الإدارة التعلمية بترشيح مترجم إشارات لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة لملازمة الطلاب بكلية التربية النوعية.

كما تم التنسيق بين الأعضاء اللجنة الفرعية لحماية الطفل ووحدة الحماية لتنفيذ حملات توعية عن خطورة فيروس كورونا وكيفية التعايش معه وحملات توعية عن دور اللجنة الفرعية ووحدة الحماية وتفعيلها داخل المدارس للمديرين والطلاب و الأخصائيين، كما تم التنسيق لتنفيذ دورات الإسعافات الأولية فى اطار التعاون مع مديرية الصحة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفات الحضانات وطلاب المدارس على مستوى مركز ومدينة المنيا .