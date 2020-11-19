وأشارت إلى أن هيئة المحكمة تلقت رسالة بخط اليد من أحد المشتبه بهم يعترض على حبسه، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالمشهد الراديكالي الإرهابي أو بالهجوم في فيينا، موضحا أنه ليس إرهابياً ويدين الهجمات التي تقتل الأبرياء.



وأضافت المتحدثة أن المشتبه به (21 عاما) أكد أن الشيء الوحيد الذي يربطه بالقاتل هو "معرفة سطحية"، حيث رأى قاتل فيينا ثلاث مرات هذا العام، ولم يعرف شيئًا عن أفكاره.



وذكرت المتحدثة أن هذا المشتبه به حتى الأن غير مدان بموجب القانون الجنائي.