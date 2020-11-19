تنفيذ حكم إعدام المتهمين بقتل تاجر ودفنه فى صحراء أكتوبر

كتب – إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

بعد مرور 9 سنوات على جريمة قتل عامل وعاطل لتاجر فى صحراء أكتوبر، نفذ قطاع مصلحة السجون، داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، حكم الإعدام الصادر ضد كل من "خ.أ" و"ر.ع"، لقتلهما :ح.أ"، 27 سنة، تاجر غلال، ودفن جثته في الصحراء، ونُقلت الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، تمهيدًا لتسليمهما لأسرتهما.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو من عام 2011، عندما تلقى اللواء عابدين يوسف مدير الأمن واللواء جمال عبدالباري، مدير الإدارة العامة لمباحث أكتوبر، بلاغاً من "أ.ح"، 53 سنة، مزارع يفيد باختفاء ابنه "حجاج"، 27 سنة، فى ظروف غامضة، وأضاف الأب أن ابنه حصل على 3800 جنيه لشراء كمية من حبوب القمح من مزارع يدعى "خ.م"، 30 سنة، مقيم بقرية برنشت بمدينة العياط.

وكشفت التحريات وقتها، أن طالبًا جامعيًا وتاجرًا وسائقًا ومزارعًا تبرعوا بمبلغ 1800 جنيه لأحد المساجد، وأكدت التحريات أنهم يرتبطون بعلاقة صداقة مع تاجر الحبوب المشتبه فيه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط التاجر، وبمناقشته كشف عن تفاصيل الواقعة، وقال فى محضر تحقيقات الشرطة "اتفقنا أنا والطالب الجامعى وخفيران ومزارع وسائق وتاجر على وضع خطة لسرقة المجنى عليه، فاستدرجناه إلى المنطقة الجبلية بعد أن أوهمناه بوجود كمية من حبوب القمح بسعر زهيد لكونها مسروقة من مخازن الدولة".