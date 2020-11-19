تنظيم يوم علمى بكلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ لنقل وتسويق التكنولوجيا

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، اليوم الخميس، يوماً علمياً بعنوان "طب الأسنان الرقمى"Digital dentistry " تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور محمد حسين، عميد الكلية السابق، وعدد من عمداء الكليات، بإشراف الدكتورة إيناس الجندى، عميد كلية طب الفم والأسنان، وحاضر فى اليوم العلمي الدكتور عمرو إكرام أستاذ الأشعة، بحضور نخبة من المهتمين بطب الفم والأسنان.

وقالت الدكتور إيناس الجندي ،عميد كلية طب الفم والأسنان، إن اليوم العلمي تضمن العديد من المحاور التي تهم الطلاب والمجتمع، مثل استخدام التقنيات والأجهزة السنية المدمجة مع مكونات رقمية أو التى يُتحكم بها حاسوبيًا، بهدف تنفيذ الإجراءات السنية عوضًا عن استخدام الأدوات الميكانيكية والإلكترونية.

وأضافت أن استخدام طب الأسنان الرقمي يرفع كفاءة تنفيذ الإجراءات السنية بشكل أعلى من تلك التى تُنفذ عبر الأدوات الميكانيكية بمختلف الأهداف التعويضية منها والتشخيصية، كما يُستخدم لتسهيل العلاجات السنية، ويقدم طرقًا حديثةً لتلبية متطلبات المريض المتزايدة، مؤكدة أن الكلية تسير بخطى ثابتة من أجل استحداث برامج مميزة ووحدات متخصصة ،لخدمة المجتمع ،موجهة الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للكلية .

وتناول الدكتور عمرو إكرام ،أستاذ الأشعة، دور الأشعة ثلاثية الأبعاد الجديدة في مجال طب الأسنان فى التشخيص المبكر الدقيق لأمراض الفم، مشيراً إلى أنه مع استمرار طب الأسنان الرقمى فى التكيف وازدياد شعبيته، وأنه يجب تغيير النهج الذى يدمج موضوع طب الأسنان الرقمى فى حصيلة التعليم خلال التدريب السنى.

وأضاف: "أننا ندخل العصر الرقمى فى تعليم طب الأسنان يجب أن يتعرض الممارسون المستقبليون للإجراءات الرقمية الجديدة فى كل من المناهج الدراسية وعملية التعلم، وتشجيع دمج التدريس الرقمى مع عملية تعليم الأطباء والطلاب المستقبليين، بالإضافة إلى تعلم التقنيات الرقمية المحدثة ذات الصلة واستخدام تقنية الكاد كام لطب الأسنان".

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة عن سعادته بالدور الحيوى، الذى تقوم به كلية طب الفم والأسنان فى خدمة المجتمع، والتفاعل مع الأحداث الطبية الهامة التى تتعلق بالدواء وصحة الفرد، موجهًا الشكر لكل المشاركين فى تنظيم اليوم العلمى، وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد، متمنيا التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية.

وأشار إلى أن تنظيم اليوم العلمي لطلاب كلية طب الفم والأسنان يأتى فى إطار نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم الابتكار، اتساقا مع دور الجامعة فى تقديم الخدمات المجتمعية إقليميا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن اللقاء يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز روح البحث والإبداع باستخدام التقنيات الحديثة، والتى تساعد على تنشيط التفكير الإبداعى لدى الطلاب .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدا بما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي من تطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذى يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطة الدولة للعمل على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج.

وأوضح دسوقي أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المشاركة، مشيراً إلى حرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر لينعكس ذلك على طلاب الجامعة وخريجيها وطلاب الدراسات العليا.