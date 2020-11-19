تفاصيل القبض على عصابة الملثمين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

قررت نيابة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية، حبس تشكيل عصابى يضم 4 متهمين تخصص فى السرقة بالإكراه، 4 ايام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهم قتل العمد واستعراض القوة والسرقة بالإكراه بالإضافة إلى تهم اخرى.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه متخذين من منطقة محور 30 يونيو وقرية الاتحاد مسرعا لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستخدمين دراجة بخارية وسلاح نارى فى تنفيذ جرائمهم فى مجال السرقة بالإكراه.

وأضاف المتهمين بانه يوم الحادث شاهدوا سيارة جامبو محملة بأعلاف الأسماك تمر عليهم فى الطريق فقرروا سرقتها فتوجهوا نحو السائق لاستيقاف السيارة والاستيلاء عليها وعلى حمولتها ففر السائق هاربا وقاموا بمطاردة السائق وأطلقوا على مستقلى السيارة النار من السلاح الذى بحوزتهم فقتلوا أحد الركاب واصابة السائق وفشلوا فى سرقة السيارة وفروا هاربين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية وضباط مباحث مركز القنطرة غرب نجحوا فى القبض على تشكيل عصابى يضم 4 أشخاص تخصص فى السرقة بالإكراه باستخدام الاسلحة النارية قاموا بقتل عامل واصابة سائق على طريق القنطرة الصالحية دائرة مركز القنطرة غرب بالقرب من محور 30 يونيو وتم التحفظ على المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب من "محمد.س.س"26 عام حاصل على دبلوم تجارة مقيم محافظة كفر الشيخ يقول فى بلاغه أنه اثناء استقلاله السيارة ( ل ط أ 8964) سيارة جامبو محملة بأعلاف الأسماك قيادة المدعو "حامد.ال.ز" 40 عام سائق مصاب بطلقتين ناريتين بالساعد الأيسر" وبرفقته "محمود.ا.ص"27 عام مصاب ب3 طلقات نارية فى الصدر ولقى مصرعه اثناء اسعافه.





وأضاف فى بلاغه أنه اثناء سيرهم فى طريق الصالحية القنطرة بالقرب من محور 30 يونية وقرية الاتحاد دائرة مركز القنطرة غرب متجهين إلى المزارع السمكية فوجئ بقيام 3 أشخاص ملثمون يستقلون دراجة بخارية ويحملون اسلحة نارية باعتراض السيارة التى يستقلونها فقمنا بالهروب منهم فقاموا بمطارتنا اطلاق الاعيرة على على السيارة مما أدى إلى مقتل العامل الذى كان برفقتى وإصابة سائق السيارة وفروا هاربين وتم نقل المصاب إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى بينما تم التحفظ على جثة العامل بمشرحة ذات المستشفى.

وتم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.