اليوم السابع
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ترامب على تويتر: اكتشاف آلاف الأصوات لم يتم عدها فى جورجيا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:02 م
ترامب على تويتر: اكتشاف آلاف الأصوات لم يتم عدها فى جورجيا ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك الآلاف من الأصوات التى لم يتم عدها تم اكتشافها فى مقاطعات بولاية جورجيا، وأضاف ترامب على تويتر إنه عندما تحدث عملية مطابقة التوقيع الأكثر أهمية، فإن الولاية ستنقلب لصالح الجمهوريين وسريعا جدا.. افعلوا ذلك.

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وذكر ترامب فى تغريته حاكم ولايو جورجيا برايان كيمب.

وكان وزير خارجية ولاية جورجيا قد صرح لقناة سى إن إن الأمريكية فى وقت سابق اليوم، وقال: "لا أعتقد أن إعادة فرز الأصوات ستغير النتيجة وهي فوز بايدن بالولاية"، وفقا لمصادر إعلامية. وقبلها قال مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا، إنه تم تضليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ادعاءات بوقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال مسؤول كبير في ولاية جورجيا الأمريكية، إن مسؤولي الانتخابات فى الولاية، بصدد الانتهاء من إعادة فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر، بحلول نهاية اليوم الأربعاء.

وقال جابرييل ستيرلينج، المدير التنفيذى لنظام التصويت في جورجيا فى اتصال عبر الفيديو مع الصحفيين إن الولاية ستعلن نتائج إعادة الفرز الخميس.

ونشر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس الأربعاء مجموعة فيديوهات توضح كيفية إعادة الفرز فى ولاية جورجيا، وكيف واجه الكثير من المخالفات. وكتب الرئيس، إن "إعادة فرز الأصوات في جورجيا مزحة. على الرغم من العثور على آلاف الأصوات المزورة، إلا أن الرقم الحقيقي موجود في التوقيعات المطابقة. يجب على الحاكم فتح مرسوم الموافقة المخالفة والدعوة إلى الهيئة التشريعية للتحقيق فى المسألة".


ترامب

جورجيا

الانتخابات الامريكية

دونالد ترامب

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