تحقيقات النيابة تكشف: السرعة الزائدة سبب حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، التي أجريت حول حادث تصادم سيارتين وانقلاب إحداهما بشارع عمر بن الخطاب، وأسفر عن إصابة شخصين، أن السرعة الزائدة وراء الحادث.

كانت النيابة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى في مدينة نصر، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين وانقلاب أحدهما بشارع عمر بن الخطاب بمدينة نصر مما أسفر عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.