تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر فى حملة لتموين الغربية

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين في الغربية، حملة تموينية لمصادرة السلع الغذائية الغير صالحة واللحوم المزبوحة خارج المجازر بمراكز ومدن المحافظة .

أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 4 محاضر جنح بارقام " 51347 ، 51348 ، 51349 ، 51350" لسنة 2020ضد اصحاب محلات الجزاره بقريه كفر دخميس مركز المحلة الكبري، وذلك لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكوميه مخالفين القانون رقم 53 لسنة 1966، والقرار الوزاري رقم 157لسنه1986 لحيازتهم وعرضهم لحوم بلديه مذبوحه خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على الاحزاز علي ذمة الفصل في القضية لحين تصرف النيابة .