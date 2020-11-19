تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية فى 3 مراكز بقنا

قنا- صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بأن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين قامت بحملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم في مراكز أبو تشت ونجع حمادي وقنا أسفرت عن تحرير 12 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية.

و‫أوضح الداودي أنه تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت 63 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى.

ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.