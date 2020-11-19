اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مستريح النزهة 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 16 مليون جنيه من مواطنين

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:52 م
تجديد حبس مستريح النزهة 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 16 مليون جنيه من مواطنين حبس_ ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي 16 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث تبين من التحقيقات انه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام شقيقين، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها بسلسة مطاعم مملوكة لهما مقابل ربح سنوى.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تهربوا من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب وأنهما استوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه.

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.


النصب على المواطنين

قسم النزهه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

عقوبة النصب

محكمة جنح النزهة

مديرية أمن القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة