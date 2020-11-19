تجديد حبس مستريح النزهة 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 16 مليون جنيه من مواطنين

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء منهم علي 16 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث تبين من التحقيقات انه عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام شقيقين، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها بسلسة مطاعم مملوكة لهما مقابل ربح سنوى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تهربوا من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها من المواطنين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب وأنهما استوليا على مبالغ مالية قدرت بنحو 16 مليون جنيه.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه والهارب بالنصب عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.