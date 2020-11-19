وأكدت القناة أن المتظاهرين أغلقوا أحد مفارق الطرق وسط العاصمة، وكانوا يغنون أغنيات وطنية ويرددون هتافات للمطالبة بتنحي باشينيان عن الحكم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرطة تدخلت وطردت المحتجين من مفرق الطرق.. كما ألقت القبض على 24 متظاهرا، فيما واصل الآخرون احتجاجاتهم في شوارع أخرى وسط المدينة.

كان باشينيان قد وقع، في وقت سابق من الشهر الجاري، على البيان الثلاثي مع رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ، وهو ينص على احتفاظ الجانب الأذربيجاني بالسيطرة على كافة المناطق التي انتزعها خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري ونشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم المتنازع عليه.

