النيابة تتخذ عدة خطوات لكشف ملابسات سقوط فتاة من الطابق العاشر ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة سقطت من الطابق العاشر بعقار سكنى فى بولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، ومعرفة إذا ما كان هناك شبهة جنائية حول الواقعة، من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الفتاة وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 18 سنة، أفاد شهود عيان أنها سقطت من شقة بعقار، أعلى سيارة ملاكى متوقفة بالشارع، وسقط معها مرتبة سرير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص المقيمين بالعقار، وسكان الشقة التى سقطت منها الفتاة، وجار استجوابهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.