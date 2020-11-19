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النظام السورى يندد بزيارة مايك بومبيو إلى "الجولان المحتل"

الخميس، 19 نوفمبر 2020 07:54 م
النظام السورى يندد بزيارة مايك بومبيو إلى "الجولان المحتل" بومبيو
كتب أحمد عرفة

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ندد النظام السورى، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى "الجولان المحتل"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منطقة الجولان، حيث إن بزيارة مايك بومبيو للجولان يكون أول وزير خارجية أمريكي يزور الهضبة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلتين، وأكد أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا العمل يناقض الشرعية الدولية بشكل واضح ويُشجع الحكومة اليمينة في إسرائيل على المُضي قدماً في مشاريعها الاستيطانية غير القانونية، والتي تشكل العقبة الأكبر في طريق إحلال سلام يقوم على حل الدولتين.


سوريا

بومبيو

الجولان

اخبار سوريا

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