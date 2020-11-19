الكشف على 2000 مواطن خلال قافلة طبية شاملة بقرية شرمساح فى دمياط بالمجان

دمياط معتز الشربينى

نفذت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية شرمساح التابعة لمركز الزرقا، والتى تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تجرى تباعًا بقرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل تحاليل طبية ووحدتى للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيراً إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على 2000 مواطن، وتحويل 18 حالة، منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 9 حالات أخرى، هذا بالإضافة إلى إجراء 330 تحليل معملى و40 أشعة سينية وأيضاً إجراء الأشعة التلفزيونية لـ25 حالة.