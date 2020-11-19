وانتقلت عناصر الشرطة وخبراء المعمل الفني إلى موقع الحادث وتجري عملية البحث لتحديد المزيد من الملابسات المحيطة بالحادث.

وأقدم دينيس فرانسوا القنصل الفرنسي بمدينة طنجة شمال المغرب، على وضع حد لحياته شنقا صباح اليوم الخميس داخل غرفته بالقنصلية.