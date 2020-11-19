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الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لمواطنين بمنازلهم..صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 11:45 ص
الداخلية تستخرج بطاقة الرقم القومي لمواطنين بمنازلهم..صور الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الداخلية مأموريات من قطاع مصلحة الأحوال المدنية لإستخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

ولبى قطاع الأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية التماس 4 حالات إنسانية من "كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة"، عن طريق تقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

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