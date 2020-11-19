اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يجدد دعمه لليونان وقبرص فى مواجهة تصرفات تركيا بشرق المتوسط

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:14 م
الاتحاد الأوروبى يجدد دعمه لليونان وقبرص فى مواجهة تصرفات تركيا بشرق المتوسط جوزيب بوريل
كتب سمير حسنى

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جدد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، دعم الاتحاد لليونان وقبرص، معتبرا سلوك تركيا فى شرق المتوسط انتهاكا للقانون الدولى، جاء ذلك وفق مصادر إعلامية متطابقة.

كان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال اليوم الخميس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب فى تجنب التطرق مجددا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبى خلال قمة الاتحاد فى ديسمبر.
 
وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبى، قال ماس "الأمر بيد تركيا فى القرار الذي سيُتخذ فى قمة الاتحاد الأوروبي فى ديسمبر".
 
وأضاف "إذا لم نر أى إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب".
 
وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجددا.

جوزيب بوريل

تركيا

الاتحاد الاوروبي

شرق المتوسط

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