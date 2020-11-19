الاتحاد الأوروبى: تصرفات تركيا فى شرق المتوسط وقبرص وإقليم كارباخ مقلقة

كتب أحمد عرفة

أكد الاتحاد الأوروبى، أن العلاقة مع تركيا وصلت إلى أدق مراحلها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى، إن التصرفات التركية الأخيرة فى شرق المتوسط وقبرص وإقليم ناجورنى كارباخ مقلقة جدا.

وأضاف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى: نقترب من مرحلة فاصلة في علاقتنا مع تركيا.

و قال الاتحاد الأوروبي، إن المسارات الليبية أحرزت تقدما قد يشكل منعطفا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، مؤكدا على الأطراف الخارجية الالتزام بمخرجات برلين.

وقبلها أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع قانون استقرار ليبيا لدعم الانتخابات ومعاقبة أي جهة تتسبب فى تأجيج الصراع، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إننا لدينا علم بمزاعم الفساد فى ليبيا ونجري تحقيقات، مضيفا: لن نسمح بأى عرقلة للحوار الليبي، وذلك وفقا لخبرعاجل بثته قناة العربية منذ قليل.