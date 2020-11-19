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الإدارية العليا تحيل دعوى تفسير حكم "العلاوات الخمس" للمفوضين.. صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:06 م
الإدارية العليا تحيل دعوى تفسير حكم "العلاوات الخمس" للمفوضين.. صور أصحاب المعاشات داخل المحكمة
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة بمجلس الدولة، إحالة دعوى التفسير المقامة علي حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الذين صدر لهم حكما بأحقيتهم في علاوات خاصة إلي الأجر الأساسي، إلي هيئة مفوضي الدولة، لتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، ولإثبات طلبات التدخل وإثبات الطلب الجديد المقدم بشأن الصيغة التنفيذية للحكم.

وشدد أمن المجلس علي تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من تفشي وباء كورونا المستجد، والتزم الجميع بارتداء الكمامة بداخل القاعة حتى حضور الجلسة.

وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبد الغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

يذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015 وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الراي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة .

 
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