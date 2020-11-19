الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن تاريخ وعمارة بيت السنارى

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم بيت السنارى ومركز توثيق التراث الطبيعى والحضارى ومركز المخطوطات، بقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "بيت السنارى التاريخ، الثقافة، التراث"، بمناسبة مرور 226 عامًا على إنشاء بيت السناري، وذلك يوم الأحد 29 نوفمبر فى تمام السادسة مساًء فى مقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

تدور الندوة حول تاريخ وعمارة بيت السناري؛ أحد أروع أمثلة العمائر السكنية التى يرجع تاريخها إلى عام 1794م، فقد ارتبط تاريخه بالحملة الفرنسية على مصر (1798-1801م)؛ حيث أقام فيه عددًا من أعضاء لجنة العلوم والفنون ضمن الحملة، وكان غالبيتهم من الرسامين والمهندسين، وإلى هؤلاء يرجع الفضل فى تأليف موسوعة وصف مصر الشهيرة. وسيتم التركيز على المكونات المعمارية للبيت، وعمليات الترميم التى أُجريت عليه حتى حولَّته مكتبة الاسكندرية إلى بيت "للعلوم والثقافة والفنون" لتقديم وإتاحة فعالياتها داخل القاهرة.

تتضمن الندوة سلسلة من المحاضرات، فيُلقى الدكتور محمد عفيفي؛ رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، محاضرة بعنوان "الحملة الفرنسية: لقاء الشرق والغرب"، ويقدم الدكتور أسامة طلعت؛ رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، محاضرة بعنوان "أضواء على تاريخ عمارة بيت السنارى وإعادة توظيفه"، وتتناول الأستاذة هند محمد عبد الرحمن؛ أستاذ تاريخ مصر الحديث والمعاصر، بالشرح والتوضيح متحف بونابرت فى مصر 1948-1917، وتُلقى السيدة أنياس ماكين؛ رئيسة أمناء المكتبات والمسؤولة عن مكتبة المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة، محاضرة تحت عنوان "وصف مصر عمل علمى ومغامرة تحريرية".

ويُقام على هامش الندوة معرض صور نادرة لبيت السناري، مع عرض خاص لما يسمى بــ "حائط المعرفة"، وهو تطبيق جديد ومبتكر مقدَّم من مركز التوثيق التراث الحضارى والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية.

تأتى الندوة فى إطار حرص مكتبة الاسكندرية على توثيق التراث والحفاظ عليه، وإظهار جمال ومعالم مصر، وكذلك إلقاء الضوء على تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية من الناحية التاريخية والثقافية والحضارية، بهدف إتاحة المعرفة والثقافة بشكل أوسع وتعزيز الوعى الفكرى لدى المواطنين، خاصة المتخصصين منهم فى مجال التراث المعمارى والفرنكفونى وأيضًا المهتمين بتاريخ مصر الحديث.