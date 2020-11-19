احتفالات اليوم الوطنى فى موناكو بحضور الأمير ألبرت الثانى وأسرته .. صور

رويترز

احتفلت إمارة موناكو، اليوم الخميس، باليوم الوطنى بحضور أمير موناكو ألبرت الثاني، والأميرة شارلين، حيث بدأت الاحتفالات بحضورهما القداس فى الكاتدرائية الرئيسية بالإمارة. وظهر فى الاحتفالات ابنيهما جاك وجابرييلا.

يتم الاحتفال باليوم الوطني لموناكو، المعروف أيضًا باسم يوم الأمير السيادي ، كل عام في 19 نوفمبر.

تقام العطلة السنوية في نفس اليوم الذي اعتلى فيه الأمير ألبرت أمير موناكو العرش.

تم تحديد تاريخ العيد الوطني تقليديا من قبل الأمير الحاكم، غالبًا ما اختار الأمراء السابقون يوم القديس الذي سموا على اسمه، لكن عندما اعتلى الأمير ألبرت الثاني العرش، أنهى هذا التقليد باختيار والده الأمير رينييه الثالث في نفس اليوم.