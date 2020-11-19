اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:28 م
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احتفالات اليوم الوطنى فى موناكو بحضور الأمير ألبرت الثانى وأسرته .. صور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:42 م
احتفالات اليوم الوطنى فى موناكو بحضور الأمير ألبرت الثانى وأسرته .. صور احتفالات اليوم الوطني في موناكو
رويترز

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احتفلت إمارة موناكو، اليوم الخميس، باليوم الوطنى بحضور أمير موناكو ألبرت الثاني، والأميرة شارلين، حيث بدأت الاحتفالات بحضورهما القداس فى الكاتدرائية الرئيسية بالإمارة. وظهر فى الاحتفالات ابنيهما جاك وجابرييلا.
 
يتم الاحتفال باليوم الوطني لموناكو، المعروف أيضًا باسم يوم الأمير السيادي ، كل عام في 19 نوفمبر.
 
تقام العطلة السنوية في نفس اليوم الذي اعتلى فيه الأمير ألبرت أمير موناكو العرش.
 
تم تحديد تاريخ العيد الوطني تقليديا من قبل الأمير الحاكم، غالبًا ما اختار الأمراء السابقون يوم القديس الذي سموا على اسمه، لكن عندما اعتلى الأمير ألبرت الثاني العرش، أنهى هذا التقليد باختيار والده الأمير رينييه الثالث في نفس اليوم.
 
أمير موناكو الصغير مع أخته التؤام
أمير موناكو الصغير مع أخته التؤام

اجراءات وقائية قبل دخول الكتدرائية
اجراءات وقائية قبل دخول الكتدرائية

الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو والأميرة تشارلين
الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو والأميرة تشارلين

الأمير ألبرت الثاني والأمير جاك يحييان بجانب الأميرة تشارلين والأميرة جابرييلا أميرة موناكو
الأمير ألبرت الثاني والأمير جاك يحييان بجانب الأميرة تشارلين والأميرة جابرييلا

الأميرة تشارلين أميرة موناكو تغادر بعد القداس في كاتدرائية موناكو
الأميرة تشارلين أميرة موناكو تغادر بعد القداس في كاتدرائية موناكو

الأميرة تشارلين أميرة موناكو
الأميرة تشارلين أميرة موناكو

رئيس أساقفة موناكو دومينيك ماري ديفيد
رئيس أساقفة موناكو دومينيك ماري ديفيد
 
 
 
 

اليوم الوطني في موناكو

إمارة موناكو

ألبرت الثاني

الأميرة شارلين

القداس

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