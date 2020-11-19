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إعادة انتخاب نانسى بيلوسى رئيسة لمجلس النواب الأمريكى لولاية جديدة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:08 ص
إعادة انتخاب نانسى بيلوسى رئيسة لمجلس النواب الأمريكى لولاية جديدة نانسى بيلوسى
كتب محمد جمال

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أعاد النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكى انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة، وباتت بيلوسى - البالغة 80 عاما - أقوى شخصية في الكونجرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، بحسب شبكة العين الإخبارية.

ونشر المجمع الانتخابي الديمقراطي تغريدة على تويتر، قال فيها: "تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديمقراطيون مجددا لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ117".  

وتقود بيلوسي، الخصم الرئيسي للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، المجمع الانتخابي الديمقراطي منذ عام 2003.   

وفي حين علت أصوات لتجديد القيادة الديمقراطية، إلا أنه من المرجح أن يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الغالبية وجيمس كلايبورن منسق الغالبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.  

وسيتم التصويت بشكل رسمي في قاعة مجلس النواب في يناير بعد الجلسة الافتتاحية للكونجرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي بايدن منصبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة. 


نانسى بيلوسى

أمريكا

النواب الأمريكى

الكونجرس الأمريكى

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