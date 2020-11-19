إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد والى ، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالإنتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية " بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى أمام قرية صفط الحرية التابعة لمركز ايتاى البارود ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.