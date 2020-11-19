اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:32 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 09:20 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة اسعاف-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمركز إيتاى البارود بالبحيرة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد والى ، مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالإنتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية "  بطريق القاهرة- الاسكندرية الزراعى  أمام قرية صفط الحرية التابعة لمركز ايتاى البارود ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 


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