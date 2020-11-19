اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز 855 ألفا

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:09 ص
إصابات كورونا فى ألمانيا تتجاوز 855 ألفا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 22609 ليصل الإجمالي إلى 855916.

وكشفت البيانات تسجيل 251 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 13370.

وكانت قد أظهرت مسودة وثيقة أن الحكومة الاتحادية في ألمانيا أرجأت، نزولا على رغبة قادة الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية، العمل بخطط لفرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في المدارس من بينها أعداد أقل من التلاميذ في الفصول ووضع الكمامات إلزاميا.
 

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