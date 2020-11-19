أمن المنافذ يضبط 16 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (16) قضية تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية – إكسسوارات هواتف محمول وكمبيوتر).

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الدوائية المخُدرة عن ضبط عدد (2) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير (1066) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ(205) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا هجرة غير شرعية وتزوير جوازات سفر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.