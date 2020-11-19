أمن أسيوط يضبط 14 قطعة سلاح في مداهمات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 14 قطعة سلاح نارى بأسيوط فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وبخاصة أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات.

قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت إحدى القرى التابعة لمركز شرطة ديروط.. أسفرت جهودها عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية - بندقية خرطوش - 5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8) متهمين، بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "بدون ترخيص".