أمطار خفيفة بشكل متقطع على مطروح والساحل الشمالى .. فيديو وصور

مطروح – فريق المحافظات

تشهد مدن ومناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة بشكل متقطع فى أوقات متباعدة، مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة، ولم تتلق غرف عمليات المحافظة، أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار الخفيفة، أو جود تجمعات لمياه الأمطار تعيق حركة السير بالشوارع، ويتم المتابعة مع جميع غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المختلفة على مدار الساعة.

وتشهد مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة منذ مساء اليوم، بشكل متقطع، في الوقت الذي لم تشهد فيه بعض مناطق أخرى سقوطاً للأمطار، ورفعت أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع آثار الأمطار وإزالة أية تجمعات للمياه، قد تحدث خلال الفترة المقبلة، وإصلاح الأعطال في المرافق والاستجابة لبلاغات المواطنين، من خلال غرف العمليات بمجالس المدن وديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة.



















