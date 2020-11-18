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5 أساتذة من "هندسة طنطا" بقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:02 م
5 أساتذة من "هندسة طنطا" بقائمة أفضل 2٪ من علماء العالم جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلنت كلية الهندسة بجامعة طنطا عن إدراج 5 من أستاذة الكلية ضمن أفضل 2٪ من علماء العالم بقائمة جامعة ستانفورد الأمريكية والتى ضمت 396 عالم مصري من مختلف الجامعات والمراكز البحثية الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus في 22 تخصص علمي و176 تخصص فرعي للباحثين .

من جانبه، أعرب الدكتور محمود ذكي، عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا عن بالغ تقديره لعلماء الكلية الفائزين وهم الدكتور عبد النبى قابيل، الدكتور مصطفى فهمى حسنين، الدكتور السيد العجوز، الدكتور صالح شلبى، والدكتور ضياء الدين منصور .

وأكد عميد هندسة طنطا على الدعم اللامحدود الذى توليه الكلية لأبنائها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية على المستويين العربى والدولي، إلى جانب بناء شراكات بحثية مع الجامعات العالمية وعقد البروتوكولات والاتفاقات العلمية، الأمر الذى جعل كلية الهندسة يشار إليها بالبنان فى عديد التصنيفات العالمية.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أشاد بعلماء مصر المدرجين فى هذه القائمة ، وبالأخص الدكتور عبد النبى قابيل أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بهندسة طنطا والذي احتل المرتبة 4427.

 

 

 


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