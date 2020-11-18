وكيل تعليم الوادى الجديد يعلن خطة لتطوير التعليم الفنى بالمحافظة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

قال الدكتور سمير عبد اللطيف النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح لـ اليوم السابع إن رؤيته لتطوير التعليم بالمحافظة شاملة بهدف تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بدعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وتلذى يعلم تماما مدى اهتمامه وحرصه على دعم القطاع التعليمى، مؤكدا على انه يحدد أهم أولوياته فى العمل بالقطاع التعليمى بالمحافظة هو دعم التعليم الفنى وتوفير كافة متطلبات التميز ليكون قطاعا تعليميا منتجا وخاصة أن مدارس الوادى الجديد بالفعل منتجة ومتميزة ولديها بنية تحتية متكاملة تدعم تنفيذ اكبر مشروعات الإنتاج المتكامل فى تلك المدارس.

وأضاف النيلى أنه سوف يركز جيدا على المتابعة الدورية واللحظية لمستوى العمل بالمدارس والمؤسسات التعليمية ولن يتهاون مع المقصر وسوف يكون هناك ضحايا لهذا التقصير وخاصة المتعمد وذلك بالعقاب وتطبيق القانون وفى مقابل ذلك سوف يكون هناك تشجيعا كبيرا لكل المجتهدين ممن يعملون بإخلاص وجدية مشيراً إلى أن طبيعة محافظة الوادى الجديد تتشابه مع طبيعة محافظة مطروح بنسبة كبيرة فى البيئة والعادات والتقاليد وهو ما سيساعده فى تنفيذ رؤيتة التعليمية لتطوير مستوى التعليم بالوادى الجديد.

وأكد النيلى على أن انطباعه عن أهل الوادى الجديد هو الالتزام وحب العمل والحرص على التميز وأن العاملين فى القطاع التعليمى يبذلون قصارى جهدهم من احل تحقيق افضل مستويات النجاح ليس فقط على مستوى المحافظة واكن على مستوى الجمهورية وهو ما سيساعده فى استكمال جهود قيادات القطاع السابقين فى تحقيق افضل مستويات النجاح ودعم العملية التعليمية فى مدارس المحافظة.

وأوضح النيلى على أنه لن يسمح بوجود أية بوادر تعوق العملية التعليمية وسيطبق إجراءات رادعة لمن تظهر لدبه شبهة فساد إدارى أو مالى أو اخلال بمنظومة التعليم وسيمنح القيادات المجتهدة كافة الصلاحيات من أجل تحقيق اعلى معدلات العمل الوظيفى بما يضع قطاع التربية والتعليم بالمحافظة فى صدارة المشهد التعليمى على مستوى الجمهورية وذلك بدعم وزير التربية والتعليم وتوجيهات محافظ الإقليم ومساعدة فريق العمل بالقطاع.