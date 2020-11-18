وكيل تعليم الغربية يرصد مخالفات ويوجه المعلمين بالنظافة في مدارس زفتى

الغربية - مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير العملية التعليمية، بمدرسة الشهيد على محمود أبو الخير الإعدادية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس.

في بداية المتابعة، قام بمتابعة عددٍ من الفصول الدراسية، واطمأن إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ونظافة الفصول والممرات ودورات المياه وحجرة المعلمين، ثم قام بالاطمئنان على توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، ومراجعة صلاحية طفايات الحريق، كما اطمأن إلى سلامة تواريخ الصلاحية للمواد الكيميائية المستخدمة داخل معمل العلوم، وتوافر الأدوية بحجرة الزائرة الصحية، وتوافر سجلات تطعيم الطلاب المستهدفين من الالتهاب السحائي بالمدرسة.

ووجه وكيل الوزارة خلال الزيارة إلى ضرورة إعلان القوائم في مكان بارز داخل الفصول، كما وجه أيضاً بضرورة دهان صناديق الحريق، ونظافة بعض الشبابيك بالفصول، وشدد على ضرورة مخاطبة التطوير التكنولوجي بالإدارة لإصلاح بعض أجهزة الكمبيوتر المعطلة داخل معمل الحاسب والمناهل.

وفي نهاية الزيارة، وجه الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول في نظافة وانضباط المدرسة، واتخاذ الإجراءات الوقائية، ووجه بضرورة الحفاظ على هذا المستوى الجيد، ومراعاة كافة الملاحظات التي سجلت خلال الزيارة.

رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، جيهان صابر ، مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى، وعبد الوهاب دغش، وكيل الإدارة.