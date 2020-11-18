اليوم السابع
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وزير خارجية إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووى شريطة رفع العقوبات الأمريكية

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 07:32 م
وزير خارجية إيران: مستعدون للالتزام بالاتفاق النووى شريطة رفع العقوبات الأمريكية محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانى
كتب أحمد عرفة

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قال محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانى، إننا مستعدون للالتزام بالاتفاق النووى شريطة رفع أمريكى للعقوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن أى عقوبات أمريكية جديدة في هذه المرحلة ضد إيران هي مجرد حرب نفسية ضد الإيرانيين، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية، أن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية تحولت إلى سياسة الفشل الأقصى ولم تحقق أهدافها، موضحة أن الاتفاق النووي مازال قائما كاتفاق ملزم بقرار من مجلس الأمن الدولي.

 

 


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