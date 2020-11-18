اليوم السابع
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وزارة الدفاع السورية تصدر أمرين إداريين بخصوص "الاحتفاظ والاحتياط"

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:35 م
وزارة الدفاع السورية تصدر أمرين إداريين بخصوص "الاحتفاظ والاحتياط" الجيش السورى- ارشيفية
وكالات

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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين ابتداء من 1 فبراير2021.
 
ويشمل القرار بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع السورية عبر صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، ما يلي.
الدفاع السورية
الدفاع السورية
 
- الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1-1-2021
 
- الأطباء البشريون الأخصائيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
 
- صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 1-1-2021
 
- صف الضباط والأفراد الملتحقون بالخدمة الاحتياطية من مواليد 1982 ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.

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