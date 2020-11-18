هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق مدينة ملوى بالمنيا.. صور

شهدت منطقة حى شرق مدينة ملوى جنوب المنيا ،هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى، وعلى الفور انتقل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أعمال إصلاح هبوط وإعادة تأهيل غرفة الصرف الصحى بحى شرق مدينة ملوى.
ووجه رئيس المدينة بسرعة ردم وإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع وتسويتها مع إعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من أعمال الأصلاح بغرفة الصرف الصحى.
وكذلك متابعة مكتب بريد حى شرق للتأكد من مدى سير عمليات الصرف للمعاشات والتأكيد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (1)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (2)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (3)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (4)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (5)
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