اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق مدينة ملوى بالمنيا.. صور

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:43 ص
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق مدينة ملوى بالمنيا.. صور هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة حى شرق مدينة ملوى جنوب المنيا ،هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى، وعلى الفور انتقل اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أعمال إصلاح هبوط وإعادة تأهيل غرفة الصرف الصحى بحى شرق مدينة ملوى.

ووجه رئيس المدينة بسرعة ردم وإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع وتسويتها مع إعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من أعمال الأصلاح بغرفة الصرف الصحى. 
 
وكذلك متابعة مكتب بريد حى شرق للتأكد من مدى سير عمليات الصرف للمعاشات والتأكيد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
 
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (1)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (1)

هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (2)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (2)

هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (3)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (3)

هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (4)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (4)

هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (5)
هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق (5)
 
 

 


اخبار المحافظات

اخبار مصرية

اخبار مصر

ملوى

هبوط أرضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة