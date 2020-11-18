هبوط أرضى بغرفة الصرف الصحى بحى شرق مدينة ملوى بالمنيا.. صور

ووجه رئيس المدينة بسرعة ردم وإصلاح الهبوط الأرضي بالشارع وتسويتها مع إعادة الشئ لأصله بعد الانتهاء من أعمال الأصلاح بغرفة الصرف الصحى.

وكذلك متابعة مكتب بريد حى شرق للتأكد من مدى سير عمليات الصرف للمعاشات والتأكيد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.