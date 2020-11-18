اليوم السابع
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الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:48 م
خالد صلاح
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ننشر أسماء الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 04:06 م
ننشر أسماء الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء : محمد حسين - فايزة مرسال

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أعلنت اليوم شركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء نتيجة مسابقة الشركة لتوفير موظفين بالشركة بنطاق محافظة جنوب سيناء، وفى بيان لها كشفت الشركة تفاصيل نتيجة الإختبارات وهى خاصة بالإعلان رقم 1 لسنة 2020 و الخاص بعدد من الوظائف المتاحة بنظام التعاقد لابناء محافظة جنوب سيناء.

تضمنت كشوف الأسماء التى أعلنتها الشركة، 11 فنى وسباك، 6 مهندسين صيانة ، 50 فنى، 6 فنى تشغيل تحليه، 5 سباك ، 1 لحام، 1 مهندس تحلية، 6 مهندس صيانة كهربائى، 2 مهندس تشغيل تحلية ، 4 مهندس كهرباء، 3 مهندس ميكانيكا، 5 فنى تشغيل اشراف وردية، 1 مهندس صيانة ميكانيكا.

 

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

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مسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد فى سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

WhatsApp Image 2020-11-18 at 2.56.18 PM
الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

WhatsApp Image 2020-11-18 at 2.56.20 PM (1)
 

الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

WhatsApp Image 2020-11-18 at 2.56.20 PM
الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

 

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الفائزين بمسابقة اختبار الموظفين بنظام التعاقد بشركة مياه سيناء

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