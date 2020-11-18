اليوم السابع
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نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق: أردوغان يصر على مشروع قناة إسطنبول والشعب يعاني من الفقر

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 02:29 م
نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق: أردوغان يصر على مشروع قناة إسطنبول والشعب يعاني من الفقر اردوغان
كتب محمد عبد العظيم

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هاجم نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان، أردوغان مؤكدا أنه يهدد الشعب، ويصر على مشروع قناة إسطنبول في حين أن الشعب التركى يعاني من الفقر.

وأضاف على باباجان، أن مشروع قناة إسطنبول يضاعف خطر الزلازل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان حزب "الشعب الجمهورى"، المعارض في تركيا، قد انتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان في إدارة البلاد، لا سيما في الملف الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يستطع التهرب من مسئولية تدهور الاقتصاد.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب فايق أوزتراك: "لا يمكنك أن تهرب هذه المرة من المسؤولية بقولك إن صهري خدعني وأطلب من الأمة أن تغفر لي".
 
وأضاف أوزتراك ـ خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب ـ "بعد أن أفرغ جيوب المواطنين على مدى عامين، وملأ جيوب المؤيدين، ولم يكتفِ بـ9 قصور، هل يتوقع أن ينسى العاطلون عن العمل والحرفيون وأصحاب المشاريع الصغيرة، والمزارعون والمتقاعدون ما عاشوه بمجرد استقالة صهره وقوله سنبدأ التعبئة في الاقتصاد؟!"، متسائلاً: "هل تعتقد أن المواطنين عميان أو أغبياء؟".

 


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