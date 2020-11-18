"ملك" طفلة من كفر الشيخ رفعت اسم مصر عاليا.. تعرف على اختراعها المتطور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت النماذج المشرف لأطفال محافظة كفر الشيخ، الذين حصلوا على جوائز على مستوى الجمهورية، وبمسابقات عالمية، آخرهم ملك محمود رمضان عبدالعزيز، الطالبة بجامعة الطفل، وبالصف الأول الإعدادى بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات بكفر الشيخ، 14 سنة، شاركت فى أولمبياد كوريا الدولى للابتكارات والاختراعات لشباب المخترعين، والتى عقدت عن طريق الانترنت، بسبب ظروف جائحة كورونا، وحصلت الطفلة على الميدالية البرونزية، لاختراعها لفرشاة أسنان متعددة الأغراض.

قالت ملك محمود رمضان، أن الفكرة بدأت عندما كنت بالصف الخامس الابتدائى، وكنت ملتحقه بجامعة الطفل، فقمت بتصميم مشروع فى مجال طب الأسنان، واخترت تطوير فرشاة الأسنان التقليدية بفرشاة جديدة تتماشى مع العصر الحالى الذى يهتم بمجال تجميل الأسنان، فقمت بتصميم ثلاث تصميمات لفرشاة الأسنان، الفرشاة الأولى فرشاة أسنان ذات جانبين، والفرشاة الثانية، فرشاة أسنان متكاملة للعناية بالفم والأسنان، والفرشاة الثالثة فرشاة أسنان ذكية من السيليكون.

وأضافت ملك ـ أنها شاركت فى المؤتمر القومى الأول بجامعة الطفل عام 2019م،وعرضت مشروعها بالمؤتمر،فاقترحت الدكتورة ياسمين محمد،منسق البرامج العلمية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتسجيل براءة اختراع لحماية فكرتها ومشروعها، وبالفعل قامت بتسليم طلبين براءة اختراع وطلب نموذج منفعة، لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وحصلت على براءتى اختراع.

وأضافت ملك، من بين اختراعاتها فرشة اسنان بجانبين لغسل الجانبين، وفرشاة أسنان مكونة متعددة القطع منها تنظيف اللسان، والشفايف، على شكل أسطوانى لتنظيف الأسنان من أسفل لأعلى، وبها خيوط للتنظيف ما بين الأسنان، مؤكدة أنها أول من صممت فرشاة للشفايف لتنظيف البكتريا، وصاحبة فكرة تنظيف اللسان بشكل مستطيل.

وتابعت ملك، يلتحق بجامعة الطفل من سن 9 سنوات، تعود الأطفال على الابتكار والاختراع، فمن خلالها ندرس جانب عملى ونظرى، النظرى من خلال التعرف على الكليات وأقسامها، أما الجانب العملى فيتم بتنفيذ المخترعات وتطبيقها من خلال المحاكاة بالكليات، وتمكنت من خلال جامعة الطفل القيام بالمحاكاة فى كلية طب أسنان لمشروعها.

وأكدت ملك، أنها عرفت بالمسابقة العالمية، ورشحت مشروعها الأكاديمية التابعة لجامعة الطفل، ومن خلال اهتمام الجامعة بمشروعها، تم إرسال كل البيانات عن المشاريع بالصور، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يفوز مشروعها بالمركز الثالث عالمياً، خاصة أنه مشروع بسيط، وما لاحظته فى المسابقة انها تنظر للمشروع وليس لجنسية صاحبه، مؤكدة أن المسابقة شجعتها على زيادة البحث عن عيوب الصناعات، لتطويرها، مطالبة كل المخترعين بتوجيه أقرانهم للبحث والاختراع والاكتشاف، لتنمية مواهبهم ومساعدتهم لإظهار تلك المواهب وخاصة بمدارس القرى.

وأضافت ملك، منذ صغرها تسمع عن أطباء الأسنان، فعشقت هذه المهنة، وبدأت تفكر فى ابتكار جديد يخدم المهنة التى أحبتها، وتوصلت لفكرة ابتكار فرشاة أسنان مختلفة عن الفرشاة العادية، متابعة: هناك فرشاة مصنوعة من البلاستيك، ويتم صناعتها حسب الطلب، لأنها مرتبطة بطبيعة فك الإنسان وتتكلف حوالى 400 دولار، وتمكنت من التوصل لصناعتها لكن من السيليكون وتتكلف 100 جنيه فقط.

وأوضحت "ملك"، أن الفرشاة التى صنعتها تضم 3 أنواع تتناسب مع أى فك، والفرشاة مكونة من جزأين سفلى وعلوى، ولكى تصنع وتجرب فاستعانت بطبيب أسنان، وطبعت تصميم الفرشاة على طابعة ثلاثية الأبعاد 3d، بالإضافة لتجريب ما صنعته من فرشاة بطريقة عملية، مؤكدة أنها لم تكتف باختراع نوع واحد من أنواع فرشاة الأسنان بل اخترعت 3 أنواع من الفرشاة، إضافة لاختراع فرشاة لتنظيف اللسان والشفاه.

فرشاة أسنان فكية من السيليكون

وأكدت "ملك"، أن فرشاة الأسنان الفكية هى فرشاة تأخذ شكل الفك والأسنان مصنوعة من مادة السيليكون لما لها من مرونة تجعلها تتلاءم مع شكل الفك والأسنان، وذلك فى ثلاثة أحجام مختلفة "صغيرة، متوسطة، كبيرة"، مما سيجعل سعرها أرخص بكثير من سعرها الحالى، حيث الفرشاة المتوفرة حاليًا بالأسواق باهظة الثمن "400 دولار" لأنها تتم عن طريق الماسح الضوئى ثلاثى الأبعاد لشكل الفم، ويتم طباعتها بالطابعة الثلاثية الابعاد.

وأضافت "ملك"، أنه تعتمد طريقة التشغيل على وضع الأسنان فى الفرشاة الفكية مثل واقى الأسنان، ثم يقوم الشخص بتحريك فكه وأسنانه لأعلى وأسفل مثل حركة المضغ والقطع للأسنان وما يترتب عليها من احتكاك بين الأسنان والفرشاة من الداخل مع النتوءات السنفرية الموجودة بتصميم الفرشاة من الداخل، وهذا التصميم يسمح بوضع معجون الأسنان أو بودر تنظيف الأسنان داخل تجويف الفرشاة الفكية، مما يضمن سهولة الحركة والحفاظ على اللثة مع تنظيف الأسنان بسهولة شديدة.

فرشاة أسنان ذات جانبين

وقالت ملك، أما الجزء الثانى من الفرشاة، يحتوى على جانبين للفرشاة بحيث تنظيف الأسنان من الأعلى والجانبين الأيسر والأيمن بدون جرح اللثة، مما سيجعل تنظيف الأسنان سهلاً وسريعًا ومتكاملا، مؤكدة أن طريقة الاستخدام سهلة وهى عبارة عن غسل الأسنان بتلك الفرشاة بطريقة غسل الأسنان بالفرشاة العادية من الأعلى فقط والفرشاة والجانبين سوف تغسل الأسنان من جميع الجوانب.

فرشاة أسنان متكاملة للعناية بالفم مكونة من 3 أجزاء

وأضافت "ملك"، أما فرشاة الأسنان المتكاملة للعناية بالفم، عبارة عن يد الفرشاة بالإضافة إلى زر ضاغط لتغيير القطع، وفرشاة للشفاه حيث أن الشفاة عليها نسبة كبيرة من البكتيريا، وفرشاة أسنان على شكل أسطوانى، لأن تنظيف الأسنان الصحيح يكون من أسفل إلى أعلى وشكلها الأسطوانى يجعلها تأخذ ما بين الأسنان وترميه خارج الفواصل بين الأسنان، وهناك فرشاة للسان، تم صنعها على شكل مستطيل كبير ليتسع اللسان بأكمله، وهناك خيط التسليك وقد صنع من خيط رفيع قوى حتى لا ينقطع.

وتابعت "ملك"، أنها تمكنت من عرض ابتكاراتها الثلاثة فى العديد من المعارض المهتمة بالاختراعات الجديدة، مؤكدة أن ما توصلت إليه بفضل الله ثم والديها، وأساتذتها ومن شجعها من المتخصصين، مشيرة إلى أنه تم تدريبها على برامج المحاكاة بكلية طب الأسنان على أجهزة حديثة، كما طبقت ما صممته من فرشاة على بعض الأشخاص بكلية طب اسنان كفر الشيخ.

وأضافت ملك، أنها تنصح كل الأطفال بأن يفكروا فى المستقبل بطريقة تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وأن من يدعى أن يعيش الطفل طفولته، ويلعب ويلهو دون ابتكار واختراع فهذا قول عفى عليه الزمن، ولماذا لا يكون أطفال مصر أفضل من أطفال اليابان أو الصين، الذين يبتكرون ويخترعون.































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