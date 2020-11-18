مفاجأة.. العثور على جثة فتاة ثانية سقطت من عقار فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة أخرى بمنور عقار فى منطقة بولاق الدكرور، بعد سقوط فتاة من الطابق العاشر من العقار، وسقوطها أعلى سيارة ملاكى بالشارع، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات مصرع الفتاتين، حيث جارى استجواب المقيمين بالعقار، والشقة التى شهدت واقعة سقوطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 18 سنة، أفاد شهود عيان أنها سقطت من شقة بعقار، أعلى سيارة ملاكى متوقفة بالشارع، وسقط معها مرتبة سرير.

وخلال فحص رجال المباحث للعقار، عثروا على جثة فتاة أخرى ملقاة بمنور العقار، سقطت من إحدى الشقق بالعقار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفحص المقيمين بالعقار، وسكان الشقة التى سقطتا منها الفتاتين، وجار استجوابهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.