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مستشارو بايدن: جو لا ينوى ملاحقة ترامب وفريقه.. ويهتم بالاقتصاد وكورونا

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 12:03 ص
مستشارو بايدن: جو لا ينوى ملاحقة ترامب وفريقه.. ويهتم بالاقتصاد وكورونا بايدن وترامب
كتبت رباب فتحى

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كشف مستشارو الرئيس المنتخب، جو بايدن لشبكة NBC News الأمريكية، أنه لا ينوى التسييس أو التدخل فى شئون وزارة العدل عندما يتولى البيت الأبيض، وفقًا لتقرير جديد، وليس حريصًا على التحقيق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أو دائرته الداخلية.

وبدلًا من ذلك، سيركز الرئيس المنتخب على قضايا رئيسية مثل جائحة فيروس كورونا وجهود التعافى الاقتصادى، مشيرين إلى أنه "يريد فقط المضى قدمًا" من عهد ترامب.

قال أحد المساعدين للمنافذ الإخبارية: "سيكون أكثر توجهًا نحو إصلاح المشكلات والمضى قدمًا بدلًا من ملاحقتها".

ومع ذلك، لا يزال بايدن يفكر فى السماح بإجراء تحقيقات مبررة فى أفعال معينة من قبل سلفه أو الإدارة السابقة: قال مستشار آخر "سيكون الأمر ظرفيًا للغاية" عندما يتعلق الأمر بفتح تحقيقات فى إدارة ترامب.

قال مصدر إنه مع بقاء تسعة أسابيع على إجبار ترامب على ترك منصبه بغض النظر عما إذا كان يقر بفوز بايدن أم لا، أرادت إدارة بايدن القادمة "التأكد من أن الناس لا يعتقدون أنه لا توجد تداعيات لأى من أفعالهم من الآن وحتى الرئاسة الجديدة".

قال بايدن، إنه لا يخطط للانخراط مع وزارة العدل الخاصة به - وهى علاقة تقليدية مشتركة بين الوزارة والبيت الأبيض والتى انقلب عليها ترامب بدعواته المتكررة للتحقيق فى أعدائه السياسيين.

وقال بايدن لـ NPR: "لن أتدخل فى حكم وزارة العدل بشأن ما إذا كانوا يعتقدون أم لا يجب متابعة محاكمة الرئيس السابق".

كما أشار إلى أن السعى لإجراء تحقيقات مع ترامب قد يكون مثيرًا للانقسام، قائلًا، إنه سيكون "شيئًا غير عادى للغاية وربما ليس جيدًا، كيف يمكننى أن أقول ذلك؟ جيد للديمقراطية - الحديث عن محاكمة رؤساء سابقين ".

 

 

 


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