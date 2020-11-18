مسؤول: ترامب يعتزم تمثيل أمريكا في قمة "أبك" هذا الأسبوع

رويترز

قال مسؤول أمريكي لرويترز، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تمثيل الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) الافتراضية هذا الأسبوع، والتي ينوي نظيره الصيني شي جين بينغ المشاركة فيها أيضا.

وستكون مشاركة ترامب في القمة التي تعقد، يوم الجمعة، في ماليزيا هي الأولى له منذ 2017.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "سيحضر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قمة أبك".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق، وبينما تظهر الخطة الحالية عزم ترامب المشاركة في (أبك) لا يزال الرئيس منشغلا بمعركة حامية للطعن على خسارته انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

كان ترامب قد غير رأيه في الماضي بشأن المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.

تأتي هذه الأنباء بعد توجيه انتقادات لإدارة ترامب بسبب التمثيل منخفض المستوى في قمة شرق آسيا التي عقدت افتراضيا في مطلع الأسبوع والتي وقعت على هامشها 15 دولة اتفاقا تجاريا إقليميا كبيرا تدعمه الصين.