مدير مستشفى الهرم: 17 مصابا بحادث أتوبيس المدرسة واثنان منهم بالرعاية المركزة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة الذى حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجارى فحص باقى المصابين من الأطفال.

وكان قد شهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب أتوبيس مدرسة أمام المتحف المصرى، أسفر عن إصابة 17 شخصا بالأتوبيس، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونقلت سيارات الإسعاف مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، إلى مستشفى الهرم، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية، واثناء سير الاتوبيس فى طريقه الى المدرسة حدث حادث مرورى امام المتحف المصرى بمنطقة الرماية بالهرم، واصيب عدد كبير من الأطفال ومشرفى الاتوبيس، وبعض المدرسين.



حادث أتوبيس المدرسة (1)



حادث أتوبيس المدرسة (2)



حادث أتوبيس المدرسة (3)