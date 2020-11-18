محافـظ المنوفية يستقبل وفد معهد بحوث التناسليات الحيوانية.. صور

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار الفلاحين والدكتور نادر نصار مشرف الحملة بمعهد البحوث وبحضور الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية، تأتى تلك الزيارة فى إطار ما يقوم به مركز البحوث الزراعية بتنفيذ قوافل بيطرية لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى.

حيث استعرض مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية تقرير القافلة العلاجية والإرشادية والتى جارى تنفيذها فى الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر الحالى وتستهدف القافلة تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 6 قرى" الخطاطبة بالسادات – كفر الباجور بمركز الباجور – الحامول وطملاى بمنوف – طنبشا ببركة السبع – كفر أبو الحسن بقويسنا"، وتهدف الحملة إلى تقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها " الكشف والعلاج الباطنى والتناسليات والطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات الغير سيادية فضلاً عن إختبار العشار وفحص وعلاج تناسلى والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية .

وأوضح رئيس الحملة القومية، أنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 3 ألاف و423 حيوان منهم 1711 حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسلياً وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 4 طلائق مستخدمة فى التلقيح الطبيعى أثناء القافلة وتم علاج 1278حيوان علاج باطنى وطفيليات وكذا تحصين 383 حيوان ، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1952 مستفيد من صغار المربين.

وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية ومنها " التحسين الوراثى والتلقيح الإصطناعى، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة " مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يومياً من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلاً عن تدريب 42 طبيب بيطرى على أعمال التلقيح الإصطناعى وإستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية.

وأشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد الذى يقوم به مركز البحوث الزراعية فى الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح ، مشيراً إلى أن المنوفية تحتل دائماً الصدارة فى مختلف الحملات القومية للتحصين ، مؤكداً علي أن الدولة تبذل قصارى جهدها للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام لحماية الثروة الحيوانية والحد من إنتشار الأمراض، وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع .