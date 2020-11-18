محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء الجامعة الجديدة .. صور

مطروح فريق المحافظات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اليوم الأربعاء أعمال إنشاء جامعة مطروح الجديدة بالكيلو 9 للوقوف على نسب التنفيذ والمنشأت الجديدة الجارى الاسراع بها لاستكمال الصرح التعليمى ،الذى يقع على مساحة 50 فدانا شرق مدينة مرسى مطروح .

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالجهود المبذولة والاسراع فى انجاز الاعمال من إنشاءات لمبانى ادارية لكليات الجامعة ووررش وقاعات محاضرات لمبنيين على مساحة 6 آلاف متر مربع لكل منهما بارتفاع 4 أدوار، بالإضافة إلى المبنى الإدارى ومبنى خدمات تكنولوجية يسع 1500 جهاز كمبيوتر وجارى انشاءمبنى أنشطة طلابية ،كذلك انشاء خزانات مياه سعة 1500م٣ منها خزان لمياه الشرب وخزان لمياه رى الزراعات وآخر للإطفاء بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية ومحولات ومولدات كهرباء.

كما تم عمل لاند سكيب وجراج للسيارات أمام مقر الجامعة بالطريق الدولى بالكيلو 9 وجارى أعمال التجميل والتطوير .



محافظ مطروح يتفقد أعمال إنشاء الجامعة الجديدة